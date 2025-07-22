Олег Гончар

Звёздный защитник Портленд Трейл Блейзерс Дэмиан Лиллард в Instagram выразил восхищение абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе Александром Усиком (24-0, 15 КО) после его победы над Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО).

Лиллард опубликовал короткий, но выразительный комментарий: «Почитайте легенду».

Напомним, ранее Усик одержал победу нокаутом в пятом раунде, во второй раз став абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе. Этот триумф укрепил статус украинца как одного из лучших боксеров современности — в настоящее время он наиболее титулованный супертяжеловес в истории.

Стало известно, что Дюбуа опоздал на бой с Усиком, так как был на вечеринке.

Энтони Джошуа также ранее отдал честь Усику за победу над Дюбуа.