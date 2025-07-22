Олег Гончар

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) в Instagram прокомментировал победу абсолютного чемпиона Александра Усика (24-0, 15 КО) над Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО), которая завершилась нокаутом в пятом раунде.

Джошуа опубликовал в соцсетях фото Усика из раздевалки, обратив внимание на символические предметы, окружавшие украинца.

Энтони подписал их, подчеркнув более глубокий смысл: чемпионский пояс символизирует наследие, флаг Украины – национальную идентичность, иконы – веру, игрушечный ослик от дочери – семейные ценности, а книга в руках Усика – его сосредоточенность и самодисциплину.

Эти вещи многое говорят об Усике как о человеке и бойце. Энтони Джошуа

Этим жестом Джошуа подчеркнул свое уважение к Усику, с которым он дважды встречался на ринге, потерпев поражения в 2021 и 2022 годах.

Напомним, Джошуа хотят организовать боксерский поединок против ютубера Джейка Пола.

Британский боксер Тайсон Фьюри уже сделал прогноз на бой Джошуа и Пола.