Швеция выиграла женскую эстафету на первом этапе Кубка мира. Украина – 15-я
Главный тренер сборной Украины высказался о повторении худшего результата в истории в эстафетах
Украинки финишировали пятнадцатыми
01 декабря 21:18
Фото: Олександр Кравченко
Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Александр Кравченко оценил выступление команды в эстафете на первом этапе Кубка мира.
О впечатлениях от первой эстафеты сезона
Конечно, мы рассчитывали на то, что у нас Юля Джима будет в команде, но (через положительный тест на коронавирус) так получилось. И Даша Блашко сегодня выступила не очень на первом этапе. Вроде бы по стрельбе неплохо, но ногами – не очень сильно. У Ани Кривонос первые два круга довольно неплохие, но на последние еще немного не хватает. Елена Билосюк, скорее всего, после вчерашней гонки еще не отошла. А Ира Петренко – в болезненном состоянии, поэтому...
О проблеме с лыжным ходом
Елене, скорее всего, нужно дать отдохнуть. К спринту у нас есть день отдыха, потому думаю, там будет лучше. По Даше не могу сказать: по ней Юрай Санитра принимает решение: возможно, на следующий день она будет откатываться. Ни дам отдохнуть, потому что две тяжелые гонки были. Надеюсь, в спринте ей будет полегче.
О готовности Ирины Петренко после болезни
По Ире еще будем думать, в зависимости от ее состояния: не знаю, будет ли она стартовать или не будет (в спринте). Чувствует себя она, честно говоря, не очень хорошо. Горло у нее болит, сжало грудную клетку – не могла дышать. Как температуры нет. Посмотрим, как будет после гонки: проявится ли что-нибудь или нет.
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