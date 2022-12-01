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Главный тренер сборной Украины высказался о повторении худшего результата в истории в эстафетах

Украинки финишировали пятнадцатыми
Биатлон Кубок мира по биатлону
01 декабря 21:18
Главный тренер сборной Украины высказался о повторении худшего результата в истории в эстафетах
Фото: Олександр Кравченко

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Александр Кравченко оценил выступление команды в эстафете на первом этапе Кубка мира.

О впечатлениях от первой эстафеты сезона

Конечно, мы рассчитывали на то, что у нас Юля Джима будет в команде, но (через положительный тест на коронавирус) так получилось. И Даша Блашко сегодня выступила не очень на первом этапе. Вроде бы по стрельбе неплохо, но ногами – не очень сильно. У Ани Кривонос первые два круга довольно неплохие, но на последние еще немного не хватает. Елена Билосюк, скорее всего, после вчерашней гонки еще не отошла. А Ира Петренко – в болезненном состоянии, поэтому...

О проблеме с лыжным ходом

Елене, скорее всего, нужно дать отдохнуть. К спринту у нас есть день отдыха, потому думаю, там будет лучше. По Даше не могу сказать: по ней Юрай Санитра принимает решение: возможно, на следующий день она будет откатываться. Ни дам отдохнуть, потому что две тяжелые гонки были. Надеюсь, в спринте ей будет полегче.

О готовности Ирины Петренко после болезни

По Ире еще будем думать, в зависимости от ее состояния: не знаю, будет ли она стартовать или не будет (в спринте). Чувствует себя она, честно говоря, не очень хорошо. Горло у нее болит, сжало грудную клетку – не могла дышать. Как температуры нет. Посмотрим, как будет после гонки: проявится ли что-нибудь или нет.

Результаты мужской эстафеты в Контиолахти.

Источник: suspilne.media Олег Шумейко-младший
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Сборная Украины по биатлону Александр Кравченко

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