IBU предоставит персональную квоту для действующих обладателей Большого хрустального глобуса
Это будет касаться только двух этапов Кубка мира
39 минут назад
Международный союз биатлонистов (IBU) предоставит персональную квоту триумфаторам общего зачета Кубка мира на первые два этапа следующего сезона. Об этом сообщает Nordic Magazine.
IBU объявил о изменении своего регламента в отношении стартовых квот после заседания исполкома в Зальцбурге (Австрия). Правило вступает в силу уже с сезона-2025/26.
Если победители общего зачета предыдущего сезона Франциска Пройс и Стурла Холм Легрейд не будут иметь травм или проблем с формой, немецкая и норвежская команды смогут выступать в составе 7 спортсменов на этапах Кубка мира в Эстерсунде и Хохфильцене.
Как сообщил пресс-центр IBU, это нововведение не сочетается с дополнительной квотой, которую можно получить благодаря победе в общем зачете IBU Cup. То есть мужская сборная Норвегии должна будет выбрать между двумя видами дополнительной квоты и не сможет заявить 8 спортсменов — только 7.
Ранее стало известно, что призовой фонд Кубка мира по биатлону вырастет до 9,3 миллиона евро.