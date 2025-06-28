Владимир Кириченко

Международный союз биатлонистов (IBU) предоставит персональную квоту триумфаторам общего зачета Кубка мира на первые два этапа следующего сезона. Об этом сообщает Nordic Magazine.

IBU объявил о изменении своего регламента в отношении стартовых квот после заседания исполкома в Зальцбурге (Австрия). Правило вступает в силу уже с сезона-2025/26.

Если победители общего зачета предыдущего сезона Франциска Пройс и Стурла Холм Легрейд не будут иметь травм или проблем с формой, немецкая и норвежская команды смогут выступать в составе 7 спортсменов на этапах Кубка мира в Эстерсунде и Хохфильцене.

Как сообщил пресс-центр IBU, это нововведение не сочетается с дополнительной квотой, которую можно получить благодаря победе в общем зачете IBU Cup. То есть мужская сборная Норвегии должна будет выбрать между двумя видами дополнительной квоты и не сможет заявить 8 спортсменов — только 7.

Ранее стало известно, что призовой фонд Кубка мира по биатлону вырастет до 9,3 миллиона евро.