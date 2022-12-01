Прима: «Нам надо выступать и отдавать все силы, как это делают наши ребята на фронте»

Украинцы в эстафете стали девятыми

Фото: НОК України

Биатлонист сборной Украины Артем Прима подытожил выступление команды в эстафете.



Для Вас эстафета была первым стартом этого сезона. Как себя ощущали на трассе?

Первый старт всегда так напряжен, во всех смыслах. До этого, конечно, была подготовка, была тренировка. Но ты все равно не знаешь 100%, чего от себя ожидать, как будешь себя чувствовать, как будешь стрелять, чувствовать себя на дистанции. Скажу честно, старт был трудным. Да я терпел, до самого финиша отдавался по полной, ведь это эстафета, все понимают, что ты бежишь не один, а в гонку идут 4 человека. Так что отдавался я на все 100.

Что произошло на стрельбе, не было ветра и были досадные ошибки?

Сегодня были условия суперзамечательные, однако стрельбой я недоволен. Вроде бы и условия хорошие, да было такое большое желание быстро и хорошо отстреляться, что я немного поддергивал выстрелы.

Выходя сегодня на старт Вы волновались, все ли было как обычно?

У каждого человека из Украины сегодня волнение. Как без этого. Ведь ты каждый день читаешь новости, общаешься с родными, так что, конечно, очень переживаешь. Здесь самолеты в Европе летают, а у нас дома – ракеты и гибнут люди. Напряжение в душе большое, но ты выходишь на старт и работаешь, ведь мы здесь все представляем Украину. Нам нужно выступать и отдавать все силы, как это делают наши ребята на фронте: там отдают все силы, только «старты» там – на жизнь.

Вы были заявлены на индивидуальную гонку, однако не стартовали, почему?

Обострилась старая травма. Мы разговаривали с тренерами на эту тему до начала гонки и решили 20 пропустить, а бежать остальные старты.

Дмитрия Пидручного во время гонки беспокоила травма.