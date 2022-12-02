Санитра на фоне травм Подручного и Примы назвал потенциальные замены в сборной Украины

Юрай может дать шанс Мандзыну и Тищенко

Фото: Сергій Захарченко

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал, какие изменения могут произойти в команде в преддверии этапа Кубка мира в Хохфильцене:



В спринте буду ждать немного больше Тараса Лесюка и Дениса Насика, потому что есть кандидаты на Кубке IBU, которые могут их заменить на следующем этапе Кубка мира в Австрии. Буду смотреть на Виталия Мандзына и Артема Тищенко.

Напомним, что о проблемах со здоровьем сообщили Дмитрий Пидручный и Артем Прима.