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Санитра на фоне травм Подручного и Примы назвал потенциальные замены в сборной Украины

Юрай может дать шанс Мандзыну и Тищенко
Биатлон Кубок мира по биатлону
02 декабря 17:05
Санитра на фоне травм Подручного и Примы назвал потенциальные замены в сборной Украины
Фото: Сергій Захарченко

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал, какие изменения могут произойти в команде в преддверии этапа Кубка мира в Хохфильцене:

В спринте буду ждать немного больше Тараса Лесюка и Дениса Насика, потому что есть кандидаты на Кубке IBU, которые могут их заменить на следующем этапе Кубка мира в Австрии. Буду смотреть на Виталия Мандзына и Артема Тищенко.

Напомним, что о проблемах со здоровьем сообщили Дмитрий Пидручный и Артем Прима.

Источник: suspilne.media Олег Шумейко-младший
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Сборная Украины по биатлону Юрай Санитра

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