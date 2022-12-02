Санитра: «Колено Пидручного не выдержало. Не смогу на него рассчитывать»
Санитра на фоне травм Подручного и Примы назвал потенциальные замены в сборной Украины
Юрай может дать шанс Мандзыну и Тищенко
02 декабря 17:05
Фото: Сергій Захарченко
Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал, какие изменения могут произойти в команде в преддверии этапа Кубка мира в Хохфильцене:
В спринте буду ждать немного больше Тараса Лесюка и Дениса Насика, потому что есть кандидаты на Кубке IBU, которые могут их заменить на следующем этапе Кубка мира в Австрии. Буду смотреть на Виталия Мандзына и Артема Тищенко.
Напомним, что о проблемах со здоровьем сообщили Дмитрий Пидручный и Артем Прима.
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