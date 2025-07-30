Соукалова – Дальмайер: «Ты - самый большой боец, которого я когда-либо знала»
Двукратная чемпионка мира поддержала свою коллегу по цеху
около 3 часов назад
Габриэла Соукалова / Фото - Yahoo
Двукратная чемпионка мира по биатлону Габриэла Соукалова поделилась мыслями о бывшей немецкой биатлонистке Лауре Дальмаер, которая попала под обвал камней во время экспедиции в пакистанских горах Каракорум.
«Дорогая Лауро, я думаю о тебе так часто, как только могу. Ты – величайший боец, которого я когда-либо знала.
Люди, пожалуйста, думайте о ней как можно чаще».
Поиски Дальмайер возобновились утром 30 июля. Ранее при облете вертолетом было установлено, что Лаура получила по меньшей мере серьезные травмы. Признаков жизни пока не обнаружено. Дальмайер попала под обвал камней в понедельник, 28 июля.
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