Владимир Кириченко

Двукратная чемпионка мира по биатлону Габриэла Соукалова поделилась мыслями о бывшей немецкой биатлонистке Лауре Дальмаер, которая попала под обвал камней во время экспедиции в пакистанских горах Каракорум.

«Дорогая Лауро, я думаю о тебе так часто, как только могу. Ты – величайший боец, которого я когда-либо знала. Люди, пожалуйста, думайте о ней как можно чаще».

Лаура Дальмайер / Фото - Instagra

Поиски Дальмайер возобновились утром 30 июля. Ранее при облете вертолетом было установлено, что Лаура получила по меньшей мере серьезные травмы. Признаков жизни пока не обнаружено. Дальмайер попала под обвал камней в понедельник, 28 июля.