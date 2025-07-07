46-летний Пакьяо шокирует фанатов молниеносной скоростью ударов во время тренировки
Поединок состоится 20 июля в Лас-Вегасе
около 1 часа назад
46-летний филиппинец Мэнни Пакьяо готовится к возвращению в профессиональный бокс. Легендарный экс-чемпион мира в шести весовых категориях планирует провести бой этим летом.
Во время одной из своих тренировок Мэнни продемонстрировал фантастическую скорость рук.
Поединок состоится 20 июля в Лас-Вегасе (США). Противником Пакьяо станет действующий чемпион WBC в полусреднем весе американец Марио Барриос.
Пакьяо: «Могу конкурировать на высшем уровне».