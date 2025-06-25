Олег Гончар

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх выразил уважение Александру Красюку после того, как тот перестал работать с объединенным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 КО).

Аль аш-Шейх в обращении к Красюку говорил о уважении.

«Большой друг, я уважаю тебя». Турки Аль аш-Шейх

Напомним, ранее решение о завершении 12-летнего сотрудничества Красюк объявил в Instagram, не уточняя причин.

В команде Усика прокомментировали решение Александра.

Усик в настоящее время готовится к реваншу с Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.