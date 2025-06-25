Аль Аш-Шейх обратился к Красюку после разрыва с Усиком
Саудовский чиновник поблагодарил экс-промоутера Усика после завершения 12-летнего сотрудничества
около 2 часов назад
Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх выразил уважение Александру Красюку после того, как тот перестал работать с объединенным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 КО).
Аль аш-Шейх в обращении к Красюку говорил о уважении.
«Большой друг, я уважаю тебя».
Напомним, ранее решение о завершении 12-летнего сотрудничества Красюк объявил в Instagram, не уточняя причин.
В команде Усика прокомментировали решение Александра.
Усик в настоящее время готовится к реваншу с Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.