Олег Гончар

Чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) в Twitter выразил поддержку абсолютному чемпиону WBC, WBO и WBA в тяжелом весе Александру Усику (23-0, 14 КО) накануне реванша с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Алимханулы назвал Усика легендой и выразил уверенность в его победе.

«Усик — он номер один. Он — легенда! Желаю ему удачи. Это будет легко для него». Жанибек Алимханулы

Казахстанский боксер, который в 2024 году защитил свои титулы против Михаила Дроздова, считает 38-летнего украинца фаворитом благодаря его технике и опыту.

В первом поединке 26 августа 2023 года во Вроцлаве Усик нокаутировал 27-летнего Дюбуа в девятом раунде. Реванш пройдет 19 июля в Лондоне на Уэмбли.

Напомним, ранее после пресс-конференции прошел предпоследний стердаун Усика и Дюбуа.

Украинский боксер на последней пресс-конференции был в образе известного исторического персонажа.