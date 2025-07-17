Денис Седашев

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 KO) появился на финальной пресс-конференции перед боем с британцем Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO) в символическом образе — в униформе гетмана Павла Скоропадского.

Так Усик подчеркнул свою национальную идентичность и историческую связь с борьбой Украины за независимость. Скоропадский был гетманом Украинского Государства в 1918 году.



Фото: Getty Images



Реванш состоится 19 июля в Лондоне.

Бывший тренер Майка Тайсона назвал Усика победителем реванша с Дюбуа.