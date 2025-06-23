Альварес: «Усик – один из лучших боксеров современности»
Канело не стал выделять одного бойца как лидера рейтинга P4P
8 минут назад
Фото: PBC
Абсолютный чемпион второго среднего веса Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO) ответил на вопрос о лучшем боксере независимо от весовой категории. Слова мексиканца приводит vringe.com:
Есть много хороших бойцов. Я думаю, что нечестно говорить только об одном. Усик один из них, Джервонта Дэвис, Теренс Кроуфорд. Я тоже там, но не буду упоминать о себе.
Напомним, что следующим соперником Канело станет Теренс Кроуфорд.
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