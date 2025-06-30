Арум назвал боксера, с которым может встретиться победитель боя Пакьяо – Барриос
Это будущий соперник Хэйни?
около 3 часов назад
Президент промоутерской компании Top Rank Боб Арум для The Ring заявил, что американский чемпион мира WBO в полусреднем весе Брайан Норман (28-0, 22 КО) способен стать вторым абсолютным чемпионом в полусреднем весе в эпоху четырех поясов.
«Именно такой путь мы для него видим. Похоже, он может набирать вес без особых проблем, так что я вижу, что впереди у него действительно блестящая карьера.
Он провел блестящий бой с Сасаки. На мой взгляд, сейчас он – король полусреднего веса.
У него огромная уверенность в себе. Он действительно классный боксер, великолепно чувствует ринг, сохраняет хладнокровие – и ни один другой полусредневес не бьет так сильно, как он.
Наши ребята знают, как его направить, он получит несколько больших боев. Я думаю, что победитель боя Барриоса и Пакьяо был бы неплохим вариантом».
Бой между Пакьяо и Барриосом состоится 19 июля на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.
Для 46-летнего филиппинца бой с Барриосом будет первым боем с августа 2021 года, когда Пакьяо проиграл Йорденису Угасу решением судей.