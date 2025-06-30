Президент промоутерской компании Top Rank Боб Арум для The Ring заявил, что американский чемпион мира WBO в полусреднем весе Брайан Норман (28-0, 22 КО) способен стать вторым абсолютным чемпионом в полусреднем весе в эпоху четырех поясов.

«Именно такой путь мы для него видим. Похоже, он может набирать вес без особых проблем, так что я вижу, что впереди у него действительно блестящая карьера.

Он провел блестящий бой с Сасаки. На мой взгляд, сейчас он – король полусреднего веса.

У него огромная уверенность в себе. Он действительно классный боксер, великолепно чувствует ринг, сохраняет хладнокровие – и ни один другой полусредневес не бьет так сильно, как он.

Наши ребята знают, как его направить, он получит несколько больших боев. Я думаю, что победитель боя Барриоса и Пакьяо был бы неплохим вариантом».