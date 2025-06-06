Арум назвал преемника Ломаченко – это обидчик Беринчика

Владимир Кириченко

Президент Top Rank Боб Арум в интервью FightHype.com назвал новую звезду своей компании после решения обладателя титулов IBF и IBO в легком дивизионе украинца Василия Ломаченко (18-3, 12 КО) завершить профессиональную карьеру.

«Один из моих замечательных бойцов, Василий Ломаченко, сегодня вышел на пенсию, и его преемником станет Кишон. Так что я с нетерпением жду следующих нескольких лет».

37-летний Василий в последний раз выходил на ринг в мае 2024 года, когда победил Джорджа Камбососа.

Американец 7 июня проведет следующий бой против Эдвина Де Лос Сантоса на шоу в Норфолке, штат Вирджиния, США.

Напомним, вчера Василий принял решение завершить спортивную карьеру.