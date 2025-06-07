Президент промоутерской компании Top Rank Боб Арум отреагировал на проваленную взвешивание бывшего чемпиона WBO в легком дивизионе американца Кишона Дэвиса (13-0, 9 КО).

«Я не знаю, о чем думал этот парень. Не понимаю, чем занимались все его тренеры. Я больше ничего не понимаю.

Это очень разочаровывает, особенно учитывая, что все это произошло в родном городе парня».