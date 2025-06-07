Арум отреагировал на отмену боя между Кишоном и Де Лос Сантосом
Глава Top Rank сильно разозлился на своего клиента
около 7 часов назад
Боб Арум / Фото - latimes.co
Президент промоутерской компании Top Rank Боб Арум отреагировал на проваленную взвешивание бывшего чемпиона WBO в легком дивизионе американца Кишона Дэвиса (13-0, 9 КО).
«Я не знаю, о чем думал этот парень. Не понимаю, чем занимались все его тренеры. Я больше ничего не понимаю.
Это очень разочаровывает, особенно учитывая, что все это произошло в родном городе парня».
Кишон провалил взвешивание и лишился титула чемпиона мира по версии WBO в легком весе. Бой против доминиканского боксера Эдвина Де Лос Сантоса (16-2, 14 КО) отменен.
Напомним, Top Rank выплатит Де Лос Сантосу полный гонорар, который, по оценкам, составляет около $400 000.
Поделиться