Неспортивный поступок Месси! Аргентинец намеренно бросил мяч в лицо сопернику в матче плей-офф МЛС
Звездный футболист получил только желтую карточку
Аргентинский нападающий Интера Майами Лионель Месси отметился неспортивным поступком в первом матче стартового раунда плей-офф МЛС против Коламбус Крю, который завершился разгромным домашним поражением его команды со счетом 0:3.
Инцидент произошел в добавленное к первому тайму время при счете 0:1. Выполняя вбрасывание из-за боковой, Месси намеренно бросил мяч в лицо чилийскому форварду гостей Гонсало Тапии. За этот эпизод арбитр показал аргентинцу желтую карточку.
Примечательно, что сам Тапия стал одним из главных героев встречи, оформив дубль в ворота хозяев.
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