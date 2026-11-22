Денис Седашов

Аргентинский нападающий Интера Майами Лионель Месси отметился неспортивным поступком в первом матче стартового раунда плей-офф МЛС против Коламбус Крю, который завершился разгромным домашним поражением его команды со счетом 0:3.

Инцидент произошел в добавленное к первому тайму время при счете 0:1. Выполняя вбрасывание из-за боковой, Месси намеренно бросил мяч в лицо чилийскому форварду гостей Гонсало Тапии. За этот эпизод арбитр показал аргентинцу желтую карточку.

Lionel Messi y Gonzalo Tapia recibieron tarjeta amarilla después de esta acción en la banda. (vía @MLS por Apple TV) https://t.co/kvMAjakAUv — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) November 22, 2026

Примечательно, что сам Тапия стал одним из главных героев встречи, оформив дубль в ворота хозяев.

Незабитый пенальти Мбаппе и решающий гол Эспи. Реал дома победил Сельту.