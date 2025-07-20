Олег Гончар

Бывший чемпион мира Тони Беллью резко отреагировал на появление влогера Джейка Пола (12-1, 7 КО) на ринге после победы Александра Усика (24-0, 15 КО) над Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО).

Усик одержал эффектный нокаут в пятом раунде, а затем к нему вышел Пол для стердауна. Александр и Джейк могут провести бой в ММА.

Беллью выразил возмущение, что Пола допустили на ринг для стердауна с Усиком.

«Это что, какая-то неудачная шутка?» Тони Беллью

По его мнению, даже Томми Фьюри, который победил Пола, не получил бы такого шанса, а Джейка вообще не должны были пускать. Беллью считает, что единственным достойным соперником для Усика сейчас является Джозеф Паркер.

Беллью отметил, что подобные действия Пола больше похожи на шоу, чем на серьезный вызов, и призвал сосредоточиться на достойных соперниках для Усика.

Напомним, Джейку Полу сейчас готовы организовать боксерский поединок против Энтони Джошуа.