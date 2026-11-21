Владелец титулов по версиям WBA и WBO в первом тяжелом весе Дэвид Бенавидес (32-0, 25 КО) в интервью YouTube-каналу Boxing News обсудил заинтересованность Александра Усика (25-0, 16 КО) в поединке против него.

«Для меня стало неожиданностью то, что Усик хочет вернуться в первый тяжелый вес. У нас был контакт. Его команда связалась с моей, поэтому я даже задумывался о переходе в супертяжелый вес. Я бы это сделал, но у него нет титулов. Он линейный чемпион, но я считаю, что в конечном итоге бой такого масштаба заслуживает титульного статуса.

В первом тяжелом весе у нас есть идеальные предпосылки для организации этого поединка. Мой поединок против Чеслака состоится за три пояса. Возможно, после этого я буду драться с Опетаей в мае и объединю титулы. Тогда бой с Усиком идеально впишется в это уравнение – на кону будут все титулы.

«Я очень взволнован, ведь Усик – замечательный боец. Возможно, один из лучших бойцов нашего поколения. Я очень рад этому случаю и с нетерпением жду нашего поединка».