«Я – идеальный пример этого»: Де Ла Хойя спрогнозировал результат возможного боя Усик – Бенавидес
Промоутер назвал главную проблему украинца
Известный американский промоутер Оскар Де Ла Хойя на YouTube-канале Fight Hub TV оценил шансы бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (25-0, 16 КО) в потенциальном поединке против обладателя титулов WBA и WBO в тяжелом весе Дэвида Бенавидеса (32-0, 25 КО).
По мнению Де Ла Хойи, возможное возвращение украинца в тяжелый дивизион может негативно сказаться на его физических кондициях из-за возраста и изнурительной сгонки веса, что даст преимущество американцу.
Есть одна вещь, которую я люблю в Бенавидесе: он стремится быть великим. Это великолепный поединок, и я должен отдать предпочтение Бенавидесу.
Причина в том, что Усик доминировал в тяжелом весе столько лет, но переход в более низкую весовую категорию в таком возрасте сказывается на организме. И я – идеальный пример этого, когда дрался с Пакьяо.
Знаешь, когда ты сбрасываешь вес, ты истощаешь себя, не чувствуешь себя достаточно сильным, не чувствуешь уверенности, особенно в поединке против кого-то вроде Бенавидеса.
Это будет потрясающий бой, но я бы отдал предпочтение Бенавидесу.
Поставил себя выше Усика. Бенавидес определил пятерку лучших боксеров современности.
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