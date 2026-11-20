Денис Седашов

Известный американский промоутер Оскар Де Ла Хойя на YouTube-канале Fight Hub TV оценил шансы бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (25-0, 16 КО) в потенциальном поединке против обладателя титулов WBA и WBO в тяжелом весе Дэвида Бенавидеса (32-0, 25 КО).

По мнению Де Ла Хойи, возможное возвращение украинца в тяжелый дивизион может негативно сказаться на его физических кондициях из-за возраста и изнурительной сгонки веса, что даст преимущество американцу.

Есть одна вещь, которую я люблю в Бенавидесе: он стремится быть великим. Это великолепный поединок, и я должен отдать предпочтение Бенавидесу. Причина в том, что Усик доминировал в тяжелом весе столько лет, но переход в более низкую весовую категорию в таком возрасте сказывается на организме. И я – идеальный пример этого, когда дрался с Пакьяо. Знаешь, когда ты сбрасываешь вес, ты истощаешь себя, не чувствуешь себя достаточно сильным, не чувствуешь уверенности, особенно в поединке против кого-то вроде Бенавидеса. Это будет потрясающий бой, но я бы отдал предпочтение Бенавидесу. Оскар Де Ла Хойя

Поставил себя выше Усика. Бенавидес определил пятерку лучших боксеров современности.