Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Кит Турман (31-2, 23 КО) из-за травмы вынужден сняться с поединка против Верджила Ортиса (24-0, 22 КО). Об этом сообщает The Ring.

Организаторы в настоящее время ищут замену Турману для боя 5 декабря в Глендейле (штат Аризона, США). Ортис все еще планирует выступить в эту дату.

Верджил не выходил на ринг с ноября 2025 года из-за 13-месячного простоя, вызванного судебным спором с Golden Boy. Стороны уладили конфликт и договорились провести три оставшихся боя по действующему контракту. Ортис должен дебютировать в среднем весе.

Турман планировал вернуться на ринг после досрочного поражения от Себастьяна Фундора в марте 2026 года.

Шоу в Глендейле возглавит объединительный поединок в тяжелом весе между Дэвидом Бенавидесом и Михалом Чесляком.