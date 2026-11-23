Берінчик – после победы над Ханаковым: «Maybe last dance»
Титулованный боксер заинтриговал своих фанатов
Денис Берінчик / Фото - Facebook
Бывший чемпион мира по боксу Денис Беринчик (19-2, 9 КО) после победы над украинской легендой кулачных поединков Боваром Ханаковым ответил на вопрос, был ли этот бой последним в его карьере.
«Очень круто. Бовар и спровоцировал, и договорились, и позвал меня, и мы это сделали».
Это был твой последний бой или все-таки, возможно, нет?
«Maybe last dance».
Напомним, Беринчик победил Ханакова единогласным решением судей.
Денис в августе проиграл единогласным решением судей Сэму Ноуксу в бою за титул WBO International.
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