Берінчик перевесил Ханакова накануне поединка в Киеве
Боксеры выйдут на ринг в перчатках для смешанных единоборств
Бывший чемпион мира по боксу Денис Беринчик (19-2, 9 КО) и украинский боец Бовар Ханаков успешно прошли официальную процедуру взвешивания накануне главного боя вечера единоборств от промоушена Arena.
По итогам взвешивания Беринчик оказался тяжелее своего оппонента на один килограмм — вес экс-чемпиона мира составил 66 кг, тогда как Ханаков показал — 65 кг.
Бой состоится в Киеве завтра, 22 ноября.
Стало известно, кто в Украине будет транслировать шоу ARENA 2, где главным будет бой Беринчик – Ханаков.