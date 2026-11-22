Денис Седашов

Бывший чемпион мира в легком весе Денис Беринчик (20-2, 9 КО) единогласным решением судей победил бойца Бовара Ханакова на турнире промоушена Arena.

Бой проходил по правилам бокса, но в перчатках для ММА, и длился все отведенные пять раундов.

Самый опасный эпизод произошел в четвертой трехминутке, когда Денис попал в соперника апперкотом и правым хуком.

Беринчик перевесил Ханакова накануне поединка в Киеве.