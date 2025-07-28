Олег Гончар

Экс-чемпион мира Тимоти Брэдли заявил, что чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (30-0-1, 28 КО) больше не является боксером и не согласится на бой против чемпиона WBC Шакура Стивенсона (24-0, 11 КО).

По его словам, Дэвис повесил перчатки на гвоздь и ментально уже не в спорте.

Тимоти считает, что Джервонта сосредоточен на поиске больших гонораров, как, например, за потенциальные бои с Джейком Полом или Мэнни Пакьяо, а не на серьезных вызовах в ринге.

Ожидается, что Дэвис избегает боя с Шакуром Стивенсоном, даже если промоутер Турки Аль аш-Шейх предложит значительные деньги.

"Он не примет этот бой с Шакуром, что бы ему ни предлагали". Тімоті Бредлі

Более того, Брэдли убежден, что если Джервонта выйдет на ринг без полной концентрации, его может победить даже 46-летний Мэнни Пакьяо.

"Если он не будет сосредоточен, Пакьяо его побьёт". Тимоти Брэдли

По мнению Брэдли, Дэвиса отвлекают проблемы вне ринга и желание изменить вектор жизни. В настоящее время Джервонту наскучил бокс, и у него много других планов.

Напомним, промоутер Эдди Хирн стремится организовать мегафайт Джервонта – Шакур.

Ранее Джервонту задержала полиция за домашнее насилие.