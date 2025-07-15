Президент промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн для iFL TV рассказал о желании продолжить контракт с американским чемпионом WBC в легком весе Шакуром Стивенсоном (24-0, 11 КО).

«Он провел два боя (по контракту с Matchroom Boxing – прим.). Сейчас мы будем говорить (о продлении контракта – прим.). Надеемся, что мы сможем продолжить это сотрудничество. Мы бы очень хотели этого. Нужно найти правильное соглашение для боя (Шакура против Джервонты Дэвиса – прим.). Я верю, что мы сможем это сделать.

Я думаю, что он (Шакур – прим.) должен объединить дивизион. На самом деле, дивизион немного развивается. Сэм Ноукс будет драться с Абдуллой Мейсоном за вакантный титул [WBO в легком весе], а Энди Крус – с Мураталло за титул IBF. Там появятся некоторые возможности. Его (Шакура – прим.) будет очень трудно победить.

Мы не знаем, что будет с боем в августе (реваншем между Джервонтой Дэвисом и Ламонтом Роучем – прим.). Но для меня это один из самых больших боев в боксе (между Шакуром и Джервонтой – прим.). Это двое великих бойцов поколения».