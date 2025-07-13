Бриггс поделился прогнозом на поединок Усик – Дюбуа II
Шеннон считает, что Даниэль способен на апсет
около 1 часа назад
Бывший чемпион мира Шэннон Бриггс поделился ожиданиями от реванша Александра Усика (23-0, 14 KO) и Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO). Слова американца приводит vringe.com:
Дюбуа один из тех парней, которых нельзя списывать со счетов. Он сильный, он большой, стойкий, он идет вперед. Этот бой — нелегкий поединок для Усика. Я не буду сидеть здесь и говорить, что это вроде легкий бой. Этот парень, он полон решимости, он хочет выиграть эти пояса, он хочет доказать, что все неправы, и для него это большой шанс. Он дерется с детства, он силён, как чёрт. Это будет сложный бой, но это будет великолепный поединок. Я продолжаю говорить, что Усик должен победить, но я не знаю. Это действительно сложный бой для прогноза, буду честен с вами.