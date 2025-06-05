Британский боксер о реванше Усика с Дюбуа: «Украинец может показать мастерский бокс, или Даниель его вынесет».
Барретт признал, что сделать точный прогноз крайне непросто
около 12 часов назад
Британский боксер Зелфа Барретт высказался о втором поединке Дэниэля Дюбуа (22-2, 21 KO) и Александра Усика (23-0, 14 KO). Слова бойца предоставляет vringe.com:
Это хороший бой. Был ли удар по корпусу (в первом поединке)? На мой взгляд, это не было ниже пояса. На мой взгляд, нет, но это хороший поединок. Дюбуа сейчас набрал какой-то ход, он вышел из своей скорлупы. Он много говорит, он не скрывается, он больше не стесняется, потому что верит в себя. Это может принести сенсацию. Слушайте, он тяжело бьет, и все, что ему нужно в этом дивизионе, – это всего лишь один удар. Бой может пройти по двум сценариям. Дюбуа может вынести его, или Усик может показать мастерский бокс. Так что сложный бой для прогнозирования.
Известно, сколько Усик платит за спарринги.