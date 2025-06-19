Олег Шумейко

Владелец титулов WBO/WBA/WBC Александр Усик (23-0, 14 KO) рассказал в интервью Boxing King Media, что в последнее время приобрел в свою коллекцию новый автомобиль:

Моей последней покупкой была BMW. 5 серии, 540. Эта машина 1997 или 1998 года выпуска. Александр Усик

В Украине цена на автомобиль BMW 5 серии 540 может доходить до 10 тысяч долларов.

Усик ответил на вопрос о своем «слабом месте».