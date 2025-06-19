Усик после победы в реванше над Фьюри пополнил коллекцию новым автомобилем
Александр коллекционирует старые машины
около 3 часов назад
Фото: Getty Images
Владелец титулов WBO/WBA/WBC Александр Усик (23-0, 14 KO) рассказал в интервью Boxing King Media, что в последнее время приобрел в свою коллекцию новый автомобиль:
Моей последней покупкой была BMW. 5 серии, 540. Эта машина 1997 или 1998 года выпуска.
В Украине цена на автомобиль BMW 5 серии 540 может доходить до 10 тысяч долларов.
Усик ответил на вопрос о своем «слабом месте».
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