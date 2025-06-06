Британский нокаутер: «Если Усик ещё будет выступать, я буду давить»

Британский супертяжеловес Фабио Уордли (18-0--1, 17 KO) высказался о потенциальном поединке с Александром Усиком (23-0, 14 KO). Слова Уордли приводит vringe.com:

Будет ли будущий бой последним препятствием на пути к бою с Усиком? Нет, я так не думаю. Наверняка можно сказать только одно: это шаг в нужном направлении. Усик говорил о том, что проведет еще два боя и завершит карьеру. Считаю ли я, что последний бой он проведет со мной? Нет, я так не считаю.

Главное — титул. Останется ли Усик к тому времени в боксе? Это ему решать, а не мне. Если он все еще будет выступать, вот тогда я и буду давить статусом обязательного претендента.