Британский нокаутер: «Если Усик ещё будет выступать, я буду давить»
Вордлі считает, что украинец избегает боя с ним
около 11 часов назад
Фото: Nick Potts
Британский супертяжеловес Фабио Уордли (18-0--1, 17 KO) высказался о потенциальном поединке с Александром Усиком (23-0, 14 KO). Слова Уордли приводит vringe.com:
Будет ли будущий бой последним препятствием на пути к бою с Усиком? Нет, я так не думаю. Наверняка можно сказать только одно: это шаг в нужном направлении. Усик говорил о том, что проведет еще два боя и завершит карьеру. Считаю ли я, что последний бой он проведет со мной? Нет, я так не считаю.
Главное — титул. Останется ли Усик к тому времени в боксе? Это ему решать, а не мне. Если он все еще будет выступать, вот тогда я и буду давить статусом обязательного претендента.
Леннокс Льюис назвал сильную сторону Усика.