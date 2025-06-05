Тренер ответил на вопрос, кто из украинских боксеров может заменить Усика и Ломаченко

Синепупов пока не видит подрастающих звезд

около 9 часов назад

Фото: Facebook
Фото: Facebook
Олег Шумейко

Олег Шумейко

Известный тренер Андрей Синепупов ответил, есть ли сейчас в Украине боксеры уровня Александра Усика (23-0, 14 KO) и Василия Ломаченко (18-3, 12 KO). Слова наставника приводит vringe.com:

Я сейчас не вижу такого уровня боксеров, как Ломаченко и Усик. Есть хорошие боксеры. Давайте так, это мое мнение – есть хорошие боксеры, а есть звездные боксеры. Усик и Ломаченко – это звездные боксеры, это суперзвезды. У нас есть хорошие боксеры, классные, но именно такого уровня, кто мог бы заменить их – на данный момент я не могу таких назвать.

Андрей Синепупов

Напомним, что Ломаченко объявил о завершении карьеры.

Поделиться

БоксНовости СпортаАндрей СинепуповВасилий ЛомаченкоАлександр Усик

Материалы по теме

Фото: Getty Images

Британский боксер о реванше Усика с Дюбуа: «Украинец может показать мастерский бокс, или Даниель его вынесет».

около 12 часов назад

Олександр Усик

Паркер: «Усик слишком умен для Дюбуа»

1 день назад

Фото: LomUs

Ломаченко ошеломил решением завершить карьеру

около 11 часов назад