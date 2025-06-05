Тренер ответил на вопрос, кто из украинских боксеров может заменить Усика и Ломаченко
Синепупов пока не видит подрастающих звезд
около 9 часов назад
Фото: Facebook
Известный тренер Андрей Синепупов ответил, есть ли сейчас в Украине боксеры уровня Александра Усика (23-0, 14 KO) и Василия Ломаченко (18-3, 12 KO). Слова наставника приводит vringe.com:
Я сейчас не вижу такого уровня боксеров, как Ломаченко и Усик. Есть хорошие боксеры. Давайте так, это мое мнение – есть хорошие боксеры, а есть звездные боксеры. Усик и Ломаченко – это звездные боксеры, это суперзвезды. У нас есть хорошие боксеры, классные, но именно такого уровня, кто мог бы заменить их – на данный момент я не могу таких назвать.
Напомним, что Ломаченко объявил о завершении карьеры.