Известна цена трансляции реванша Усик – Дюбуа в Украине

Просмотр поединка обойдется в немалую сумму

около 5 часов назад

Фото: K2 Promotions
Фото: K2 Promotions
Олег Шумейко

Олег Шумейко

19 июля состоится второй бой Александра Усика (23-0, 14 KO) и Дэниеля Дюбуа (22-2, 21 KO).

Транслятор боя за звание абсолютного чемпиона DAZN определил цену просмотра боя в Украине. PPV трансляция события в Украине будет стоить 830 гривен. Отметим, что бой пройдет в Великобритании на арене Уэмбли. Первый поединок боксеров завершился победой украинца нокаутом в девятом раунде.

Известно, сколько Усик платит за спарринги.

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