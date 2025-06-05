Известна цена трансляции реванша Усик – Дюбуа в Украине
Просмотр поединка обойдется в немалую сумму
около 5 часов назад
Фото: K2 Promotions
19 июля состоится второй бой Александра Усика (23-0, 14 KO) и Дэниеля Дюбуа (22-2, 21 KO).
Транслятор боя за звание абсолютного чемпиона DAZN определил цену просмотра боя в Украине. PPV трансляция события в Украине будет стоить 830 гривен. Отметим, что бой пройдет в Великобритании на арене Уэмбли. Первый поединок боксеров завершился победой украинца нокаутом в девятом раунде.
Известно, сколько Усик платит за спарринги.