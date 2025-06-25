Британский нокаутер: «Тяжело ставить против такого боксёра, как Усик»
Кларк не может дождаться реванша украинца с Дюбуа
около 1 часа назад
Фото: K2 Promotions
Британский супертяжеловес Фрейзер Кларк (8-1-1, 6 KO) поделился ожиданиями от реванша Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO) и Александра Усика (23-0, 14 KO). Слова олимпийского призера приводит sport.ua:
На самом деле, трудно ставить против такого боксера, как Усик, который является невероятным чемпионом. Дюбуа – молодой голодный лев, это будет классный бой. Не знаю, в чью пользу он завершится, но это будет классный поединок.
Дюбуа угрожает уничтожить Усика.