Дюбуа считает, что бои с Фьюри негативно повлияли на Усика
Даниэль уверен в победе над украинцем в реванше
19 минут назад
Фото: Getty Images
Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) высказался о реванше с Александром Усиком (23-0, 14 KO) после двух поединков украинца с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 KO). Британеца цитирует vringe.com:
Я считаю, он немного изношен. Эти два поединка с Фьюри и бой со мной… Все понемногу отняли у него. Теперь я знаю, что сделаю. Я состарю его за одну ночь. Вот что я сделаю. Мне все равно, кто там и что говорит. Я сделаю свою работу и добьюсь победы, вот о чем я забочусь! Это будет зрелищное событие. Весь мир остановится, и не только Англия. Америка, все будут смотреть, весь боксерский мир. Давайте творить историю!
В команде Усика объяснили расставание с многолетним промоутером.