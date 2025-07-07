Бывший чемпион мира в полутяжелом дивизионе украинец Александр Гвоздик (21-2, 17 КО) для BLIK прокомментировал возможный поединок против популярного видеоблогера и боксёра американца Джейка Пола (12-1, 7 КО).

«Конечно, соглашусь. Я вышел бы против Джейка Пола хоть завтра. Для меня это легкие деньги. Но я в чудеса не верю, поэтому этого не произойдет.

Команда Пола уже придумала ответ, почему Джейк не хочет драться с Рамиресом и Опетаей – потому что они не умеют делать промоушен и не смогут продать эти бои. Но они их продадут за большие деньги, потому что даже хейтеры Пола придут посмотреть, как его побьют».