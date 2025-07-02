Владимир Кириченко

Бывший чемпион в полутяжелом весе Александр Гвоздик (21-2, 17 КО) для портала LuckyPunch поделился мыслями о реванше между чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO в хэвивейте украинцем Александром Усиком (23-0, 14 КО) и обладателем титула IBF британцем Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Вы хорошо знакомы с Александром. Расскажите, как Усик готовится к таким важным поединкам и насколько серьезно он подходит к этим боям?

«Александр готовится к всем поединкам очень серьезно. Это всегда длительный и тяжелый кэмп, много работы над кондицией, выносливостью и много спаррингов с разными партнерами».

Как вам нынешняя форма Александра Усика?

«На мой взгляд, сейчас Александр комфортно чувствует себя в супертяжелом весе, он стал больше и при этом не потерял своих качеств в скорости и передвижении по рингу».

Что думаете о последних боях Даниэля Дюбуа? Действительно ли он сильно добавил?

«Дюбуа действительно добавил, но я не думаю, что мы это заметим в бою с Александром. Мне кажется, что свои новые «активы» Дюбуа сейчас может круто использовать против больших, медлительных супертяжеловесов, но они не сработают против умного и быстрого Александра. Поэтому думаю, мы увидим бой, очень похожий на первый».

Будет ли Дюбуа пытаться нокаутировать Усика и доказать, что был «чистый удар»?

«Это именно то, что Дюбуа будет делать. Или вы думаете, он попытается переиграть Александра?».

Если составлять рейтинг лучших боксеров мира за все время. На какое место вы бы поставили Усика?

«На сегодняшний день Александр доказал, что он номер 1 в мире. Говорить за все времена я не буду, потому что есть много факторов, которые очень сложно сопоставить, каждый герой своего времени, но, безусловно, Александр вписал свое имя в историю как один из лучших».

Напомним, первый поединок состоялся в августе 2023 года, тогда Усик нокаутировал британца в 9-м раунде.

Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне.

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