Экс-чемпион мира Джордж Гроувз высказался о потенциальном мегабое Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 KO) и Энтони Джошуа (28-4, 25 KO). Слова британца приводит fightnews.info:

На месте Фьюри и Джошуа я бы просто подрался с одним из них, и точка. Я бы не стал беспокоиться о других боях. Я уверен, что гонорары будут отличными. Но кто будет тратить деньги на обоих парней, если они не подерутся друг с другом?

Просто забронируйте этот бой, подеритесь друг с другом без дополнительных пробегов и риска. В тренировочном лагере или даже в бою все может пойти не так. Они оба проигрывали. Фьюри давно не побеждал. Просто побоксируйте друг с другом.

Должна быть сумма, которая сделает этот бой интересным для обоих парней. Возможно, они просто ждут эту сумму. Сейчас нет необходимости объявлять их бой, если он не состоится до октября.

Этот поединок состоится. Джошуа перенес операцию, а Фьюри делает пробежки. Я вполне уверен, что они побоксируют в сентябре или октябре, а в следующем году проведут реванш.