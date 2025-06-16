Бывший чемпион мира Карл Фроч в своем подкасте на YouTube поделился мыслями о предстоящем бою 20-летнего проспекта хэвивейта Мозеса Итаумы (12-0, 10 KO) против ветерана супертяжелого дивизиона Диллиана Уайта (31-3, 21 КО).

«Я думаю, что Диллиан Уайт уже почти закончил. Он готовится к бою с Мозесом Итаумой.

Я думаю, что Мозес совершенно превзойдет и, вероятно, положит Уайта, и это будет конец для Диллиана».