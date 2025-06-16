Фроч заявил, что Итаума завершит карьеру бывшего соперника Фьюри и Джошуа
Их поединок состоится 16 августа
7 минут назад
Бывший чемпион мира Карл Фроч в своем подкасте на YouTube поделился мыслями о предстоящем бою 20-летнего проспекта хэвивейта Мозеса Итаумы (12-0, 10 KO) против ветерана супертяжелого дивизиона Диллиана Уайта (31-3, 21 КО).
«Я думаю, что Диллиан Уайт уже почти закончил. Он готовится к бою с Мозесом Итаумой.
Я думаю, что Мозес совершенно превзойдет и, вероятно, положит Уайта, и это будет конец для Диллиана».
В апреле Диллиан снялся с боя против Джо Джойса из-за травмы пальца. Последний бой Уайт провел в декабре прошлого года, досрочно победив Эбенезера Тетте в 7-м раунде.
Мозес в конце мая нокаутировал 41-летнего Балогана во 2-м раунде.
Напомним, Итаума и Уайт возглавят вечер бокса 16 августа в Саудовской Аравии.