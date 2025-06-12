Владимир Кириченко

Авторитетный журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров супертяжелой весовой категории.

После досрочной победы над Джастисом Хуни новоиспеченный временный чемпион WBA Фабио Вордли поднялся с 10-й на 7-ю позицию. В итоге по одной ступени в рейтинге потеряли Чжан Чжилэй, Мартин Баколе и Эфе Аджагба.

Чемпионом The Ring остается Александр Усик. Несмотря на объявление о завершении карьеры, на первом месте рейтинга идет Тайсон Фьюри. За ним расположились Даниэль Дюбуа и Джозеф Паркер.

Обновленный рейтинг супертяжелого веса по версии The Ring:

Чемпион – Александр Усик

1. Тайсон Фьюри

2. Даниэль Дюбуа

3. Джозеф Паркер

4. Агит Кабайел

5. Энтони Джошуа

6. Филип Хргович

7. Фабио Вордли

8. Чжан Чжилэй

9. Мартин Баколе

10. Эфе Аджагба

Обновленный рейтинг Р4Р от The Ring.