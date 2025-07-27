Бывший спарринг-партнер Усика проведет бой против российского нокаутера
Поединок состоится в Великобритании
около 12 часов назад
Дэвид Аллен / Фото - Sky Sports
Стала известна дата возвращения на ринг британского боксера супертяжелого дивизиона Дэвида Аллена (24-7-2, 19 KO).
Британец проведет бой 11 октября в Шеффилде, об этом сообщает Uncrowned.
Его соперником станет россиянин Арсланбек Махмудов (20-2, 19 KO).
18 мая Аллен в реванше нокаутировал Джонни Фишера, взяв реванш за поражение раздельным решением судей в декабре прошлого года.
Ранее сообщалось, что Аллен может провести бой с новозеландцем Джозефом Паркером.