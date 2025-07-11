Денис Седашов

Британец Дэвид Аллен поделился мыслями о будущем реванше между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 КО) и владельцем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО). Слова цитирует talkSPORT.

Усик уже считается одним из величайших боксеров всех времен — не только среди тяжеловесов, но и в целом. Олимпийский чемпион, абсолютный чемпион мира в двух категориях, который вскоре может стать трехкратным. Дэвид Аллен

Он также отметил, что в реванше Усик столкнется с другим соперником, чем в первом бою.

Дюбуа покажет совершенно иной уровень и стиль, поэтому этот поединок обещает быть интересным. Я считаю, что у Дюбуа есть большие шансы, но главным фаворитом остается Усик. Дэвид Аллен

Напомним, что 19 июля Усик проведет реванш с британцем Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО) на стадионе Уэмбли в Лондоне. Это будет первая защита абсолютного чемпионства в супертяжелом весе.

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