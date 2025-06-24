Владимир Кириченко

Британский боксер супертяжелого дивизиона Дэвид Аллен (24-7-2, 19 KO) для Sky Sports сообщил, что с ним связывались по поводу поединка с временным чемпионом WBO новозеландцем Джозефом Паркером (36-3, 24 KO).

У него спрашивали, заинтересован ли он в поединке с новозеландцем. В Queensberry Рromotions отказались от комментариев по поводу возможного боя.

Ранее Фрэнк Уоррен говорил, что Паркер проведет бой в сентябре. Джозеф в последний раз выходил на ринг в феврале, когда нокаутировал Мартина Баколе.

Напомним, 18 мая Аллен в реванше досрочно победил Джонни Фишера.

Ранее сообщалось, что Паркер в сентябре может сразиться с британским ветераном Дереком Чисорой.