Паркер может провести бой с бывшим спарринг-партнером Усика
В Queensberry Promotions отказались от комментариев
около 2 часов назад
Джозеф Паркер / Фото - Sky Sports
Британский боксер супертяжелого дивизиона Дэвид Аллен (24-7-2, 19 KO) для Sky Sports сообщил, что с ним связывались по поводу поединка с временным чемпионом WBO новозеландцем Джозефом Паркером (36-3, 24 KO).
У него спрашивали, заинтересован ли он в поединке с новозеландцем. В Queensberry Рromotions отказались от комментариев по поводу возможного боя.
Ранее Фрэнк Уоррен говорил, что Паркер проведет бой в сентябре. Джозеф в последний раз выходил на ринг в феврале, когда нокаутировал Мартина Баколе.
Напомним, 18 мая Аллен в реванше досрочно победил Джонни Фишера.
Ранее сообщалось, что Паркер в сентябре может сразиться с британским ветераном Дереком Чисорой.