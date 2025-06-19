Майк Борао, менеджер супертяжеловеса Фрэнка Санчеса (25-1, 17 KO), поделился ожиданиями от реванша между обладателем титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком (23-0, 14 КО) и чемпионом IBF британцем Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO).

Цитирует Борао skysports.com.

«Усик достиг всего, чего можно было достичь. Я могу представить, что он уйдет на пенсию после следующего боя с Дюбуа, что делает бой Санчеса за титул претендента IBF чрезвычайно важным.

Фрэнк получил травму во время своего единственного поражения. Сейчас он здоров и станет первым кубинским чемпионом в супертяжелом весе».