Известный менеджер: «Я могу предположить, что Усик уйдет на пенсию после боя с Дюбуа»
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около 2 часов назад
Майк Борао, менеджер супертяжеловеса Фрэнка Санчеса (25-1, 17 KO), поделился ожиданиями от реванша между обладателем титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком (23-0, 14 КО) и чемпионом IBF британцем Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO).
Цитирует Борао skysports.com.
«Усик достиг всего, чего можно было достичь. Я могу представить, что он уйдет на пенсию после следующего боя с Дюбуа, что делает бой Санчеса за титул претендента IBF чрезвычайно важным.
Фрэнк получил травму во время своего единственного поражения. Сейчас он здоров и станет первым кубинским чемпионом в супертяжелом весе».
Напомним, первый поединок состоялся в августе 2023 года, тогда Усик нокаутировал британца в 9-м раунде.
Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне.
Победитель боя между Фрэнком Санчесом и Эфе Аджагбой получит статус обязательного претендента на титул IBF, которым в настоящее время владеет именно Дюбуа.
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