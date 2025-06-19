Усик назвал боксера, который может повторить его путь
Украинец видит возможность в Опетая покорить хэвивейт
около 1 часа назад
Фото: K2 Promotions
Владелец титулов WBO/WBA/WBC Александр Усик (23-0, 14 KO) в интервью Boxing King Media высказался о чемпионе крузервейта Джее Опетайи (28-0, 22 KO):
Мне нравится этот парень. Отличный спортсмен, чемпион в крузервейте. Возможно, когда аппетит станет сильнее, с хорошими тренировками... Я думаю, что это возможно – аппетит станет больше, и он сменит категорию. Многие люди говорят: «Эй, ты мал, бла-бла-бла». Окей, маленький, и что? Только твое желание, только твое сердце и мозг (имеют значение).
Усик ответил на вопрос о своем «слабом месте».