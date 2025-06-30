Денис Седашов

Легендарный мексиканский боксер Хулио Сезар Чавес-старший прокомментировал поражение своего сына, экс-чемпиона мира в средней весовой категории Хулио Сезара Чавеса-младшего в бою против блогера и профессионального боксера Джейка Пола. Слова приводит Boxing Scene.

Хулио – чемпион! Знаете почему? Потому что он прошел через многое. Я честно горжусь своим сыном. Горжусь тем, что после всех этих тяжелых лет он вернулся на ринг и победил своих внутренних демонов. Вы понимаете, о чем я. Хулио Сезар Чавес

Напомним, что Джейк Пол одержал победу над Чавесом-младшим единогласным решением судей в 10-раундовом поединке.

Джейк Пол вызвал Джошуа, Фьюри и Джервонту после победы над Чавесом.