Чемпион мира по версии WBC в бриджервейте южноафриканец Кевин Лерена поделился мнением о предстоящем реванше своего бывшего соперника британца Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО) с украинцем Александром Усиком (23-0, 14 КО).

Цитирует Лерену secondsout.com.

«Это бой с равными шансами. Можно понять, почему люди говорят, что здесь 50 на 50. Один из них чрезвычайно мощный панчер, который наносит урон. У Дюбуа хороший джеб, он никогда не был так уверен в себе. Другой — маг, возможно, один из величайших боксеров и техников нашего времени.

Если Даниэль не сможет потрясти Усика в первых 6-8 раундах, то я думаю, что Александр убедительно победит. Но несмотря на это, я считаю, что Дюбуа будет очень опасен в первой половине боя. Я не говорю, что Даниэль сдуется, но я думаю, что с Усиком станет сложнее сражаться, как только он найдет свой ритм и дистанцию. В то же время Даниэль очень опасен в начале. Он может попасть в тебя и потрясти. У него хороший, значительный джеб. Усику нужно нивелировать этот джеб и использовать это для контратак, но в этом бою действительно 50 на 50».