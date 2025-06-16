Усик не будет участвовать в кулачных боях: «Мой вид спорта — это бокс»
Украинец четко дал понять, что останется в классическом боксе
около 1 часа назад
Владелец титулов WBO/WBA/WBC Александр Усик (23-0, 14 KO) в интервью Boxing King Media высказался о возможности выступлений в боях на голых кулаках.
Есть ли шанс, что я когда-нибудь выйду на бои на голых кулаках? Нет, нет и еще раз нет! Это невозможно. Мой вид спорта — это бокс. Бокс — это как Rolls-Royce, а кулачные бои — что-то вроде Fiat.
Напомним, следующий бой Усика запланирован на 19 июля — в Лондоне он встретится с британцем Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO).
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