Олег Гончар

Чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл поделился прогнозом на реванш между абсолютным чемпионом в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александром Усиком (23-0, 14 КО) и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО), который состоится 19 июля на стадионе Wembley в Лондоне. Слова бойца привел портал GiveMeSport.

«Усика сейчас очень трудно победить. У Дюбуа есть мощный удар, но Усик не подставляется под серии. Чтобы его одолеть, нужны один-два точных удара». Том Аспиналл

Он отметил, что не удивится победе Дюбуа, но не верит в поражение Усика, который выглядит «почти непобедимым».

В первом бою 26 августа 2023 года во Вроцлаве Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде, но команда британца оспаривала результат из-за спорного удара ниже пояса в пятом раунде.

Напомним, что перед боем Усик ответил всем, является ли он старым для бокса.

Также один из спарринг-партнеров оценил мощь украинца.