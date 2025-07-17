Чемпион UFC допускает, что Дюбуа может победить Усика, но не верит в это
Том Аспиналл считает, что Усика трудно победить, но не исключает шансы Дюбуа в реванше.
около 3 часов назад
Чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл поделился прогнозом на реванш между абсолютным чемпионом в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александром Усиком (23-0, 14 КО) и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО), который состоится 19 июля на стадионе Wembley в Лондоне. Слова бойца привел портал GiveMeSport.
«Усика сейчас очень трудно победить. У Дюбуа есть мощный удар, но Усик не подставляется под серии. Чтобы его одолеть, нужны один-два точных удара».
Он отметил, что не удивится победе Дюбуа, но не верит в поражение Усика, который выглядит «почти непобедимым».
В первом бою 26 августа 2023 года во Вроцлаве Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде, но команда британца оспаривала результат из-за спорного удара ниже пояса в пятом раунде.
Напомним, что перед боем Усик ответил всем, является ли он старым для бокса.
Также один из спарринг-партнеров оценил мощь украинца.