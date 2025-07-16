Денис Седашов

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик (23-0, 14 КО) накануне реванша с британцем Дэниелом Дюбуа (22-2, 21 КО) поделился мыслями о возрасте и самочувствии. Слова приводит Frank Warren's Queensberry Promotions.

Украинец признался, что не обращает внимания на слова критиков, которые считают, что он уже «стар» для бокса.

Мой биологический возраст — 33 года. Вчера показатель восстановления — 78 баллов, это зеленая зона. Так что я в хорошей форме. Чувствую себя на 23-24 года. У меня четверо детей — это тоже помогает оставаться молодым. Александр Усик

Напомним, второй поединок Усика против Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

«Мы – мамины сынки, а они – настоящие мужчины». Чисора о войне, Усике и бое на Уэмбли.