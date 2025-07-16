Олег Шумейко

Спарринг-партнер Александра Усика (23-0, 14 КО) Кассиус Чейни (23-3, 16 КО) высказался о работе в тренировочном лагере украинца перед реваншем с Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО). Американца цитирует vringe.com:

О впечатлениях от работы с Усиком

У него сильные ноги. У него хорошая база работы на ногах. Он действительно не ищет возможности потрясти тебя, он очень всё просчитывает, он умён в ринге. У него умная команда. Я считаю, что это его большой актив.

О силе Усика

Я не сказал бы, что почувствовал какие-то мощные удары. Он больше работает на точность, он более точный панчер. Если он поймает тебя ударами, которых ты не увидишь, тогда, я думаю, это будут самые худшие для тебя удары. Он не самый сильный панчер, он больше работает на точность – поймать тебя вне баланса или поймать тебя, когда ты реально не ожидаешь. И он очень расслаблен.

О работе ног Усика

У него действительно хорошая работа ног. Если бы он занимался другим видом спорта, то он был бы хорошим теннисистом или футболистом. Если он сменит вид спорта, то я могу увидеть его действительно хорошим теннисистом.

О выносливости Усика

Он спарринговал с 4 разными парнями. Он очень расслаблен. Его команда хотела, чтобы он был очень расслабленным. Он не то чтобы бился в каждом раунде. Он проходил каждый раунд с целью пройти раунд без получения урона и выиграть раунды без чрезмерной активности. Но он всё же выигрывал раунды, потому что он заставлял тебя разочаровываться в своих попытках, он достаточно тебя касался, чтобы зарабатывать очки.

О самом важном уроке в лагере Усика

Самый важный урок с опытом был следующий. Когда ты едешь в подобные лагеря, ты должен ехать туда, как на настоящий бой: «О'кей, я готовлюсь к настоящему бою». Он не такой, как Майк Тайсон, он не пытается убить тебя в спарринге, но вся серьёзность окружения… Нужно быть там с таким настроением, как вся серьёзность окружения в его лагере. Это называется профессионализм.

Усик и Дюбуа провели горячую дуэль взглядов перед реваншем.