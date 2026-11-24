Владимир Кириченко

Албанский ветеран супертяжелого дивизиона Нельсон Хиса (25-0, 23 КО) в интервью для ProBox TV поделился своими мыслями о британском перспективном тяжеловесе Мозесе Итаума (14-1, 12 КО).

Когда-то давно я слышал, что вы, возможно, могли встретиться в ринге с Итаума. Это было правдой?

«Я не хочу драться с Мозесом Итаума. Это шутка. Но когда я его увидел, то позвонил своему менеджеру Бобби и спросил: «Бобби, я говорил, что буду драться с Мозесом? Так вот, я никогда не буду с ним драться». Он действительно очень хороший, просто идеальный. Судя по тому, что я видел в его последних поединках, – он номер один. У Хрговича огромный опыт, он очень крепкий парень, у него железная челюсть... Он выиграл тот бой, но, думаю, через год-два никто не сможет победить Мозеса. Никто».

Ты был шокирован тем, как именно Хргович победил его?

«Он провел очень хороший бой. Честно говоря, я говорил всем еще до поединка: с Хрговичем никому не бывает легко. Никто не сможет легко справиться с Хрговичем. Его невозможно нокаутировать, против него вообще ничего не поделаешь. У него сильный характер, правильный менталитет, отличная подготовка, хорошая команда и тренер. К тому же, за его плечами большая любительская карьера, есть опыт. Так что Мозесу было очень непросто, но он отлично боксировал в течение восьми раундов. Он действительно хорошо отработал».

Ранее стало известно, когда Итаума проведет бой после поражения от Хрговича.